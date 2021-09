Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo a déjà totalement convaincu Paul Pogba !

Publié le 13 septembre 2021 à 6h00 par Th.B.

De retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé pour sa première face à Newcastle. Nouveau coéquipier du Portugais, Paul Pogba en a vu assez et est convaincu de l’apport de Ronaldo.

Au cours du dernier mercato estival, beaucoup de retours aux sources ont eu lieu. Romelu Lukaku est revenu à Chelsea, Antoine Griezmann a retrouvé l’Atletico de Madrid et Cristiano Ronaldo s’est pour sa part engagé à Manchester United, là où il s’est révélé aux yeux de l’Europe. Depuis, Ronaldo a empilé les récompenses collectives et individuelles et revient en terrain conquis à Old Trafford. D’ailleurs, pour sa première à Newcastle samedi, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé, ce qui a permis à son équipe de prendre le meilleur sur les Magpies (4-1). Et pour Paul Pogba, la star portugaise va beaucoup apporter.

« C'est un plus pour l’équipe »