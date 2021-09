Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne veut prendre aucun risque pour l’héritier de Messi !

Publié le 13 septembre 2021 à 5h30 par Th.B.

Bien que son contrat expirera en fin de saison, Ansu Fati serait déterminé à prolonger son engagement envers le FC Barcelone et il en serait de même dans les couloirs des dirigeants du Barça.

Lors de son investiture en mars dernier, Joan Laporta ne pensait absolument pas qu’il devrait faire ses adieux à Lionel Messi aussi rapidement. Bien que son contrat expirait en juin dernier, le sextuple Ballon d’or voulait prolonger et était prêt à diminuer son salaire par deux afin de permettre au FC Barcelone de pouvoir le conserver. Néanmoins, les difficultés financières du Barça sont telles que le club culé a été contraint d’annoncer le départ de sa légende vivante le 5 août dernier. Par la suite, le désormais ex-numéro 10 de Lionel Messi a été placé sur les épaules d’Ansu Fati, énorme pépite de 18 ans issue de La Masia.

Ansu Fati et le Barça veulent poursuivre ensemble