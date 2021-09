Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va passer à la vitesse supérieure pour Ansu Fati !

Publié le 12 septembre 2021 à 9h10 par La rédaction

Après un mercato difficile, Joan Laporta se penche sur la prolongation de contrat d’Ansu Fati. Le président du FC Barcelone serait confiant dans ce dossier. Tout devrait s’accélérer dès son retour de blessure.

De retour à la présidence du FC Barcelone en début d’année, Joan Laporta vit des premiers mois turbulents à la tête du club culé. Conscient de la situation économique très compliquée, le président du Barça a fait de son mieux pour réaliser un mercato ambitieux cet été. Malheureusement, Joan Laporta a échoué dans sa grande priorité : prolonger Lionel Messi. Un départ catastrophique qui force donc le club à tourner la page, et à tenter de lui trouver un successeur. Heureusement pour Barcelone, il se pourrait qu’il soit déjà en Catalogne.

Le Barça est confiant pour la prolongation d’Ansu Fati