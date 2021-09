Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Didier Deschamps s'enflamme pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 septembre 2021 à 1h00 par La rédaction

De retour à Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo a reçu les louanges de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Son départ de la Juventus était une surprise, son retour à Manchester United encore plus, mais il est bien là. Cristiano Ronaldo est de nouveau un Red Devil , 12 ans après avoir quitté le club mancunien. Pour son grand retour à Old Trafford, Cristiano Ronaldo a rappelé à tout le monde qu’il était toujours l’un des meilleurs joueurs du monde, malgré ses 36 ans. Un doublé contre Newcastle et trois points précieux pour l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer. Interrogé sur le Portugais, Didier Deschamps se montre admiratif.

« Il fait partie des tous meilleurs malgré son âge »