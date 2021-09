Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti aurait pu retrouver l’un de ses chouchous !

Publié le 13 septembre 2021 à 23h30 par A.C.

Performant avec le Napoli et l’équipe d’Espagne, Fabian Ruiz a été approché par le Real Madrid ainsi que par l’Atlético de Madrid cet été.

En Espagne, on s’en mord encore les doigts. Après des débuts prometteurs au Real Bétis en 2018, Fabian Ruiz avait attiré l’attention du Real Madrid, de l’Atlético de Madrid ou encore du FC Barcelone. Aucun de ces clubs n’a toutefois bougé, puisque le milieu a rejoint le Napoli pour 30M€... et ça lui réussit plutôt bien ! En Serie A, Fabian Ruiz a véritablement explosé, ce qui lui a ouvert les portes de sa sélection et désormais, les grands d’Espagne veulent le rapatrier. Cela aurait pu se faire cet été, puisque le Napoli semblait ouvert à une grosse vente sans la qualification en Ligue des Champions.

Fabian Ruiz est passé proche d’un retour en Liga