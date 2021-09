Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti veut boucler un départ à 50M€ !

Publié le 13 septembre 2021 à 19h00 par D.M.

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti voudrait se séparer de Ferland Mendy à la fin de la saison. La Juventus serait intéressée, mais devra répondre aux demandes de Florentino Perez.

Sous contrat jusqu’en 2025 avec le Real Madrid, Ferland Mendy devrait quitter la Liga plus tôt que prévu. Recruté en juillet 2019 sous l’ère Zinédine Zidane, le latéral gauche a reculé dans la hiérarchie de Carlo Ancelotti et figure aujourd’hui derrière Marcelo, mais aussi le jeune Miguel. Ferland Mendy aurait donc de grandes chances de quitter le Real Madrid à la fin de la saison et un prestigieux club européen serait prêt à l’accueillir.

Mendy dans le viseur de la Juventus