Mercato - Real Madrid : Ferland Mendy a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 5 septembre 2021 à 22h30 par La rédaction mis à jour le 5 septembre 2021 à 22h31

Alors qu'il traverse une passe difficile au Real Madrid, Ferland Mendy aurait refusé de plier bagage lors du dernier mercato estival.

Le Real Madrid démarre cette nouvelle saison avec beaucoup d’ambitions. Après des pertes importantes comme Raphaël Varane et Sergio Ramos, le secteur défensif de la Maison-Blanche semble être le plus fragile. D’autant plus qu’un pilier de l’équipe, Ferland Mendy, est en proie à des soucis physiques. Annoncé parfois sur le départ cet été, le latéral gauche avait toutefois les idées claires concernant sa situation.

Mendy veut rester au Real