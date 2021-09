Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi, PSG… Agüero fait une révélation de taille !

Publié le 5 septembre 2021 à 22h00 par La rédaction mis à jour le 5 septembre 2021 à 22h02

Arrivé cet été au FC Barcelone en provenance de Manchester City, Sergio Agüero a fait une révélation sur le début de son aventure catalane…

Le Barça a été au cœur de l’actualité mercato cet été. L’impossibilité d’offrir un nouveau contrat à Lionel Messi a été la principale difficulté pour les Catalans. Arrivé libre au début de l'été en provenance de Manchester City, Sergio Agüero ne pourra donc pas jouer au côté de son grand ami, parti au PSG. L’Argentin s’est livré sur ses débuts au Barça, et en a profité pour réaffirmer son respect envers Messi.

Le numéro 10 offert à Agüero après le départ de Messi au PSG