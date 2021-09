Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a définitivement tranché pour l'avenir de Mendy !

Publié le 13 septembre 2021 à 16h00 par D.M.

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti ne compterait pas sur Ferland Mendy et pourrait le vendre lors du prochain mercato estival.

L’avenir de Ferland Mendy au Real Madrid s’écrit en pointillés. Homme de base de Zinédine Zidane la saison dernière, l’international français a vu son horizon s’obscurcir après l’arrivée de Carlo Ancelotti. Le latéral gauche ne semble pas rentrer dans les plans de son entraîneur. Pour la rencontre face au Celta Vigo ce dimanche, le technicien italien a préféré titulariser le jeune joueur Miguel, tandis que Marcelo, qui a hérité du brassard de capitaine après le départ de Sergio Ramos. a la confiance d'Ancelotti.

Ferland Mendy sur le départ

Agé de 26 ans, Ferland Mendy ne figurait pas sur la feuille de match. Et pour cause, selon les informations de Rudi Galetti, l’ancien joueur de l’OL ne rentre pas dans les plans de Carlo Ancelotti. A en croire le journaliste italien, le latéral gauche pourrait même être placé sur la liste des transferts lors du prochain mercato estival et quitter le Real Madrid à la fin de la saison en cas d’offre satisfaisante. Affaire à suivre…