Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti, Benzema… Camavinga fait déjà l’unanimité en interne !

Publié le 13 septembre 2021 à 12h30 par B.C.

Recruté par le Real Madrid lors du dernier mercato estival, Eduardo Camavinga a brillamment réussi ses débuts ce dimanche en inscrivant un but face au Celta de Vigo (5-2). Une première qui a conquis le club merengue.

Les premières ne sont pas toujours évidentes, mais Eduardo Camavinga peut se targuer d’avoir réussi la sienne avec le Real Madrid. Arrivé dans les dernières heures du mercato estival en provenance du Stade Rennais, l’international français a découvert le Santiago Bernabéu ce dimanche soir en entrant en cours de jeu face au Celta de Vigo (5-2), et il n’a pas perdu de temps avant de s’acclimater à son nouvel environnement. Alors que Karim Benzema a été l’auteur d’un triplé, Eduardo Camavinga s’est également illustré en y allant de son but quelques minutes seulement après être sorti du banc. Des débuts idéaux pour le joueur de 18 ans qui a déjà tapé dans l’oeil des quotidiens madrilènes ce lundi matin, mais en interne aussi, on se montre sous le charme de Camavinga.

« Ça en dit long sur lui et sur la confiance qu'il a en lui »