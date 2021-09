Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema envoie un message fort à Camavinga après sa grande première !

Publié le 13 septembre 2021 à 10h00 par B.C.

Pour ses grands débuts avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga s’est déjà montré décisif en inscrivant le quatrième but de son équipe face au Celta de Vigo (5-2). Une performance saluée par Karim Benzema.

À moins d’un an de la fin de son contrat avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a quitté la Ligue 1 pour s’engager avec le Real Madrid. Le milieu de 18 ans change donc de dimension et devra tenter de s’imposer aux côtés de Luka Modric, Toni Kroos ou encore Casemiro. Une pression qui ne l’a pas empêché de s’illustrer ce dimanche soir en inscrivant son premier but sous les couleurs du Real Madrid, face au Celta de Vigo (5-2). Une performance saluée par Carlo Ancelotti, mais également Karim Benzema.

« Il va nous apporter beaucoup de choses »