Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba relancé par le Real Madrid ?

À l’instar du PSG, le Real Madrid pourrait se focaliser sur des joueurs libres de tout contrat dans les prochains mois. Alors que Kylian Mbappé reste la grande priorité, Florentino Pérez s’intéresserait également à Paul Pogba.

Annoncé sur le départ cet été, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. L’international français disputera donc cette saison aux côtés notamment de Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo, mais son avenir reste toujours aussi incertain. Et pour cause, Pogba sera libre de tout contrat à l’été 2022 malgré la volonté de Manchester United de conserver son joueur. Le PSG n’aurait pas perdu de vue le champion du monde tricolore, mais la situation de ce dernier risque de compliquer les affaires de Leonardo.

Pogba est surveillé par le Real Madrid