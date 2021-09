Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare un terrible coup à Leonardo !

Publié le 13 septembre 2021 à 10h45 par B.C.

En fin de contrat le 30 juin, Antonio Rüdiger figurerait dans les petits papiers de Leonardo. Cependant, le PSG n’est pas l’unique club à s’intéresser au défenseur de Chelsea.

À peine le mercato estival terminé, Leonardo se penche d’ores et déjà sur la prochaine fenêtre estivale des transferts, avec l’objectif de réaliser de nouveaux coups à 0€. Cet été, le PSG est en effet parvenu à attirer plusieurs joueurs libres de tout contrat, à l’instar de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Ramos. D’après la presse italienne, Leonardo aurait notamment coché le nom de Franck Kessié, mais la situation d’Antonio Rüdiger aurait également alerté le PSG si l’on en croit les informations venues d’Angleterre. Cependant, le défenseur de Chelsea serait également sur les tablettes d’un autre géant européen.

Rüdiger plairait également au Real Madrid