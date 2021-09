Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ était quasiment acté pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 septembre 2021 à 14h15 par T.M.

Finalement, cet été, Kylian Mbappé est resté au PSG. Pourtant, le sentiment était bien différent quelques jours avant la clôture du marché des transferts.

Comme attendu, le feuilleton Kylian Mbappé aura tenu en haleine tout le monde à l’occasion du dernier mercato estival. Dans sa dernière année de contrat avec le PSG et ne voulant pas prolonger, le Français était annoncé proche du Real Madrid, qui était visiblement prêt à signer un gros chèque pour rafler la mise. Cependant, le club de la capitale n’a pas cédé et aujourd’hui, Mbappé est toujours un joueur du PSG. Toutefois, revenant sur ce dossier XXL, Mario Cortegana, journaliste pour Goal , a fait certaines révélations à l’occasion d’une vidéo pour la chaine Youtube, Pitido Final TV .

L’optimisme était de mise !

Si certains ont cru à un départ de Kylian Mbappé jusqu’au dernier moment, le Français est bien resté au PSG. Pourtant, le jeudi avant la clôture du marché des transferts, la tendance semblait être à un départ. En effet, selon Mario Cortegana, il y aurait eu un certain optimisme concernant cette opération à tel point que la direction du Real Madrid aurait fait part de sa confiance à Carlo Ancelotti, tandis que dans le clan Mauricio Pochettino, on se résignait à voir partir Mbappé. Toutefois, la tendance a rapidement changé puisque comme l’a expliqué le journaliste espagnol, le lendemain, on lui a fait savoir que c’était loin d’être fait. Et cela ne s’est finalement pas fait…