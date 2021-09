Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane, Ronaldo… Les cartes sont redistribuées pour Paul Pogba !

Publié le 13 septembre 2021 à 13h30 par T.M.

Annoncé partant lors de ce mercato estival, Paul Pogba est finalement toujours un joueur de Manchester United, où il est sous contrat jusqu’en 2022. Et dans le nord de l’Angleterre, les choses ont visiblement bien changé concernant l’international français.

En décembre dernier, Mino Raiola, agent de Paul Pogba, lâchait une véritable bombe concernant l’avenir du joueur de Manchester United. « Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester », expliquait-il. Forcément, à l’occasion de ce mercato estival, tout le monde s’attendait à un départ du joueur d’Ole Gunnar Solskjaer, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat avec les Red Devils. L’occasion était donc parfaite pour s’en aller et le PSG était notamment très intéressé à l’idée de s’offrir Pogba. Finalement, avec l’arrivée de Lionel Messi, les choses se sont calmées et aujourd’hui, La Pioche est toujours à Manchester United. Le milieu de terrain de 28 ans semble d’ailleurs avoir rapidement digéré ce départ avorté lui qui réalise un début de saison tonitruant en Premier League, totalisant notamment 5 passes décisives après 4 journées. Du côté d’Old Trafford, Paul Pogba retrouve donc le sourire, d’autant plus que les choses ont bien changé cet été avec notamment les arrivées de son ami et compatriote Raphaël Varane, du prodige britannique Jadon Sancho et surtout de Cristiano Ronaldo.

Les cartes sont redistribuées !