Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme coup de tonnerre pour Paul Pogba !

Publié le 13 septembre 2021 à 12h15 par B.C.

Alors qu’un départ de Paul Pogba à l’issue de la saison semblait inéluctable, Manchester United pourrait finalement réussir à conserver l’international français, et ce malgré les intérêts du PSG et du Real Madrid.

Près d’un an après les déclarations fracassantes de Mino Raiola dans la presse italienne concernant l’avenir de Paul Pogba, la situation a grandement évolué. L’international français n’a finalement pas quitté Manchester United lors du dernier mercato estival et semble plus épanoui sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjær, mais son avenir fait toujours autant parler. Paul Pogba est entré dans sa dernière année de contrat et serait toujours dans le viseur du PSG ou encore du Real Madrid. Un départ du Français est donc annoncé avec insistance, mais le principal intéressé pourrait prendre une décision totalement inattendue.

Ronaldo, Varane… Pogba prêt à changer d’avis pour son avenir