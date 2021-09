Foot - PSG

PSG - Malaise : Mbappé reçoit un soutien colossal !

Publié le 13 septembre 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé a été sifflé par une partie du Parc des Princes samedi contre Clermont, Thierry Henry défend l'attaquant du PSG.

Après la victoire contre Clermont (4-0), Mauricio Pochettino a tenu à défendre Kylian Mbappé, sifflé par une partie du public du Parc des Princes : « C'est un grand professionnel, un très grand joueur et un bon garçon, il a beaucoup d'amour pour ce club. Il l'a démontré depuis qu'il est ici. Il est focalisé sur le fait de s'améliorer chaque jour, d'aider l'équipe et de remplir les objectifs du club. Il montre un grand respect chaque jour pour ce club, il faut le saluer. » Et Thierry Henry partage cette analyse.

«Je l’applaudis et je l’applaudirai encore»