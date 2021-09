Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino monte au créneau après les sifflets contre Mbappé !

Publié le 11 septembre 2021 à 20h15 par Th.B. mis à jour le 11 septembre 2021 à 20h16

Pris en grippe par une partie des supporters du PSG avant le coup d’envoi de la rencontre face à Clermont au Parc des princes ce samedi (4-0), Kylian Mbappé a reçu le soutien de son entraîneur Mauricio Pochettino qui a tenu à souligner l’énorme apport du joueur pour le club de la capitale.

Après la trêve internationale et deux rencontres successives disputées à l’extérieur à Brest et Reims, le PSG a retrouvé ses supporters au Parc des princes ce samedi après-midi. L’occasion pour Mauricio Pochettino de lancer dans le grand bain Gianluigi Donnarumma et d’offrir à Nuno Mendes ses premières minutes en tant que nouveau latéral gauche du PSG. Cependant, à l’annonce du onze de départ de l’entraîneur du PSG, le nom de Kylian Mbappé a été sifflé par une partie des supporters du Paris Saint-Germain. Une attitude que le consultant de Prime Video Sport Thierry Henry, qui était présent sur le bord de la pelouse, a déploré. « C’est de bonne guerre, mais je ne suis pas d’accord. Depuis le début, lorsqu’il est sur le terrain il est bon. Il aurait pu passer ce match avec son problème de mollet, mais il est là, il ne se cache pas. Après j’arrive à comprendre la position des supporters, mais personnellement, je l’applaudis et je l’applaudirai encore ».

« Il montre un grand respect chaque jour pour ce club, il faut le saluer »