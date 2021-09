Foot - PSG

PSG : Navas, Donnarumma… Que doit faire Pochettino ?

Publié le 11 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino risque d’avoir des maux de tête à l’approche de chaque rencontre quant à sa sélection du gardien de but alors que jusqu’ici Keylor Navas été indiscutable. Selon vous, qui doit être le numéro un du PSG ? C’est notre sondage du jour !

En attirant Gianluigi Donnarumma au PSG qui était libre de tout contrat, Leonardo a imposé un constant dilemme cornélien à son entraîneur Mauricio Pochettino à savoir faire un choix entre Keylor Navas et le portier de la Squadra Azzurra . Et après quatre journées de Ligue 1, un numéro un ne se démarque pas ou du moins la question reste toujours sans réponse. Face au Stade Brestois et au Stade de Reims, Gianluigi Donnarumma figurait bel et bien sur la feuille de match, mais a dû se contenter d’un rôle de remplaçant puisque Pochettino avait opté pour une titularisation de Navas. Quand sera-t-il pour la réception de Clermont ce samedi après-midi ? De passage en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG a laissé planer le doute.

Pochettino laisse planer le doute…