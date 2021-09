Foot - PSG

PSG : La mise au point de Pochettino sur l'absence de Bernat !

Publié le 10 septembre 2021 à 23h45 par La rédaction

Le défenseur espagnol du PSG, Juan Bernat, ne fait pas partie de la liste des joueurs sélectionnés par le club pour la Ligue des champions, en raison de sa blessure. L’entraineur du PSG, Mauricio Pochettino, a tenu justifier cette absence en faisant au passage une petite piqûre de rappel importante.

Cela fait plus d’un an que Juan Bernat n’a pas disputé un match officiel avec le PSG ! La dernière fois qu’il a foulé une pelouse, c’était lors de la rencontre de Ligue 1 contre Metz le 16 septembre 2020 au cours de laquelle il contracta alors une blessure au genou. En phase de reprise, Juan Bernat ne jouera pas, tout comme Rafinha et Sergio Rico, les rencontres de phase de poules de la Ligue des Champions. Mauricio Pochettino en a donné la raison ce vendredi.

« Il faut rappeler que c’est une liste qui peut être modifiée dans quelques mois »