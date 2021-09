Foot - PSG

PSG : Messi, Ronaldo… La déclaration fracassante d’Ibrahimovic !

Publié le 10 septembre 2021 à 22h40 par La rédaction mis à jour le 10 septembre 2021 à 22h44

Même à 39 ans, Zlatan Ibrahimovic n’a pas perdu son âme de compétiteur, et encore moins sa confiance en lui. En témoigne cette comparaison à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, nouvelle star du PSG…