Foot - PSG

PSG : Entre Donnarumma et Navas, Pochettino n’a pas encore tranché !

Publié le 10 septembre 2021 à 18h45 par Th.B.

S’étant assis sur le banc des remplaçants lors des deux dernières sorties du PSG en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma pourrait-il finalement débuter face à Clermont samedi ? Mauricio Pochettino a révélé ne pas encore avoir tranché.

Au cours du dernier mercato festival, le PSG a saisi l’opportunité en or qui s’est présentée avec Gianluigi Donnarumma. En effet, alors que son contrat arrivait à expiration en juin dernier au Milan AC, le Paris Saint-Germain a sauté sur l’occasion de s’attacher ses services sans avoir à verser une indemnité de transfert pour celui qui allait devenir un pilier de la victoire de la Squadra Azzurra à l’Euro. Donnarummaa par la suite débarqué à Paris et a été présenté au public du Parc des princes sans pour autant avoir disputé ne serait-ce qu’une minute avec le PSG bien qu’il fut sur le banc des remplaçants face au Stade Brestois et au Stade de Reims.

« On n'a pas encore décidé qui sera dans le but »