PSG - Malaise : Le clan Neymar monte au créneau après une comparaison avec Messi !

Publié le 10 septembre 2021 à 19h15 par Th.B.

Souvent pointé du doigt en raison de attitude avec le Brésil, Neymar a cette fois-ci été comparé à son coéquipier du PSG Lionel Messi par un animateur brésilien. Et pas dans le bon sens du terme. De quoi engendrer la colère de sa soeur Rafaella.

Jeudi soir, Neymar a su se montrer particulièrement décisif lors de la rencontre entre le Brésil et le Pérou à Recife. En effet, la star du PSG est parvenue à inscrire un but et à délivrer une passe décisive à Everton Ribeiro lors de la victoire 2 buts à 0 de la Seleçao sur la sélection péruvienne. Cependant, l’attitude et le body language de Neymar a été critiquée par Galvao Bueno, animateur de télévision brésilienne pour TV Globo . Il a d’ailleurs fait passer le message suivant. « Calme toi, Neymar, calme toi. On ne voit pas Messi faire ça. Neymar manque toujours de sang-froid, Messi prend autant de coups que lui ».

« Galvão arrête de vouloir continuer à comparer Neymar et Messi »