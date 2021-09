Foot - PSG

PSG : En larmes, Lionel Messi envoie un énorme message !

Publié le 10 septembre 2021 à 9h10 par A.M.

Auteur d'un triplé contre la Bolivie, Lionel Messi a ensuite fondu en larmes au moment de fêter le titre acquis en Copa America avec les supporters argentins.

Si certains en doutaient encore, Lionel Messi a prouvé qu'il était encore loin d'être cramé. Face à la Bolivie, dans le cadres des éliminatoires à la Coupe du monde 2022, le nouveau numéro 30 du PSG a en effet inscrit un triplé qui a permis à l'Argentine de s'imposer tranquillement (3-0). Trois buts qui lui permettent d'ailleurs de battre un nouveau record puisque La Pulga a dépassé Pelé et ses 77 réalisations avec le Brésil pour devenir le meilleur buteur en sélection du continent sud-américain. Du haut de ses 79 buts, Lionel Messi a ensuite pu célébrer le titre remporté en Copa America cet été. L'Albiceleste retrouvait effectivement le public argentin pour la première fois depuis la victoire face au Brésil en finale. Emu aux larmes, le néo-Parisien a affiché son immense bonheur de partager ce moment avec son public.

«Je suis très heureux»

« J’ai vécu ce moment avec une grande anxiété, mais aussi avec l’envie de pouvoir en profiter. J'ai attendu ça tellement longtemps (de partager un trophée entre la sélection et son public). Nous avons gagné le match, ce qui était le plus important, et maintenant profitons-en. Ça fait très longtemps que j’ai cherché à vivre ce moment, je l'ai rêvé et grâce à Dieu on me l’a offert. C'est un moment unique, il n'y avait pas de meilleur scénario et pouvoir le célébrer est incroyable. Ma mère et mes frères et sœurs sont dans les tribunes. J'ai beaucoup souffert et je suis très heureux. La vérité, je le dis toujours : les récompenses individuelles sont secondaires, car nous sommes ici pour autre chose », lance-t-il sur la pelouse du Stade Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires.