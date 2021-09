Foot - PSG

PSG - Clash : Tebas, LFP... La guerre est déclarée !

Publié le 9 septembre 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Depuis le rachat du PSG par QSI, le fonds d'investissement du Qatar, le club de la capitale est en proie à de nombreuses critiques notamment venues de l'étranger. Le principal acteur des critiques contre le PSG est d'ailleurs Javier Tebas, mais désormais, la LFP est entrée dans la danse, déclenchant une véritable guerre des mots.

Ce n'est pas nouveau, Javier Tebas n'est pas le plus grand supporter du PSG. Exaspéré par la gestion du club de la capitale qui est la propriété du Qatar et qui a donc des moyens économiques très importants, le président de La Liga n'hésite à mener la fronde contre les Parisiens. Sa dernière sortie fracassante date d'ailleurs de mardi : « Nous allons régler le problème du PSG. Ce que fait le PSG est aussi dangereux que la Super League. (…) Nous allons nous battre contre les clubs-états, qui sont autant nos ennemis que la Super League. Il y a des données qui montrent que ce (le projet parisien, ndlr) n'est pas viable ». Il faut dire qu'il doit particulièrement vexé d'avoir vu le PSG attirer Lionel Messi cet été, quatre ans après avoir levé la clause libératoire de Neymar. Mais le PSG a décidé de contre-attaqué mercredi par le biais d'un courrier adressé à Javier Tebas en rappelant que le club parisien respectait les règles tandis qu'il est « de notoriété publique que certains clubs espagnols et que votre Ligue sont confrontés à des niveaux d'endettement insoutenables après une mauvaise gestion flagrante, sans parler de la manière dont le football espagnol a été financé au cours de la dernière décennie – y compris par l’État . » Et désormais, le PSG peut compter sur le soutien de la LFP.

Face au PSG et la LFP, Tebas en rajoute une couche