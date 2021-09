Foot - PSG

PSG - Malaise : Excellente nouvelle pour Kylian Mbappé !

Publié le 8 septembre 2021 à 16h45 par H.G.

Alors qu’il était victime d’une gêne à un mollet ces derniers jours, Kylian Mbappé serait déjà proche de faire son grand retour à la compétition.

Un petit bobo et déjà de retour ? C’est ainsi qu’on pourrait résumer la semaine de Kylian Mbappé. Victime d’un coup au mollet face à la Bosnie avec l’Equipe de France, l’attaquant de 22 ans avait prématurément quitté le rassemblement des Bleus pour revenir au Camp des Loges et être examiné par le staff médical du PSG. Rien de grave n’avait été détecté après examens, mais Kylian Mbappé devait malgré tout souffler un minimum avant de reprendre la course.

Kylian Mbappé a repris la course ce mercredi !