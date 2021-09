Foot - PSG

PSG - Malaise : La nouvelle sortie surréaliste de Neymar... sur son poids !

Publié le 10 septembre 2021 à 10h45 par A.M.

Très agacé par les critiques sur son poids, Neymar a une nouvelle fois ironisé face à ses détracteurs et affichant ses abdos pour célébrer son but face au Pérou (2-0).

La carrière de Neymar est jalonnée par les critiques et les attentes très élevées. Par conséquent, rien ne lui est épargné, notamment sa condition physique. Et pour cause, le numéro 10 du PSG est apparu à plusieurs reprises à court de forme, et depuis sa reprise de la compétition avec le club de la capitale, son poids est notamment pointé du doigt. Il faut dire que contre Clermont, Neymar est apparu avec quelques kilos en trop, ce qui n'a pas aidé pour sa prestation. Cependant, la star du PSG réalise de belles prestations avec le Brésil et ne manque pas de le souligner.

Neymar ironise et se qualifie de «petit gros»

Après avoir affiché plusieurs photos de lui à l'entraînement, torse nu, Neymar a cette fois-ci célébré son but face au Pérou dans la nuit de jeudi à vendredi (2-0) en soulevant son maillot pour laisser apparaître ses abdos. Une photo qu'il a ensuite publiée sur ses réseaux sociaux en se présentant comme un « petit gros ». Visiblement, Neymar a décidé de faire taire les critiques par le biais de ses prestations. Une excellente nouvelle pour le PSG.