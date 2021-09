Foot - PSG

PSG - Polémique : Daniel Riolo fracasse le grand changement lancé par le Qatar !

Publié le 11 septembre 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que le PSG semble avoir décidé de changer la musique d'entrée des joueurs au Parc des Princes, Daniel Riolo s'offusque d'une telle idée.

Depuis l'arrivée du Qatar à la tête du PSG, les nouveaux dirigeants du club de la capitale sont tiraillés entre deux positions, à savoir moderniser une institution sans pour autant bouleverser son histoire. L'évolution des maillots, le changement d'écusson ou encore le naming du Parc des Princes, voire la création d'un nouveau stade, sont autant de sujets délicats à gérer pour les Qataris qui ne veulent pas froisser les supporters. Et pourtant, le PSG semble avoir décidé de réaliser un sacré bouleversement en changeant la musique d'entrée des joueurs passant du l'historique « Who Said I Would » de Phil Collins au morceau nommé « Intro » de DJ Snake, joué au début de ses concerts lors de sa tournée accompagnant son disque « Carte Blanche » sorti en 2019 et qui avait été utilisée contre Strasbourg au mois d'août, seule et unique rencontre du PSG à domicile cette saison.

«DJ Snake qui se dit supporter du club devrait lui même refuser une telle honte»