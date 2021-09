Foot - PSG

PSG - Malaise : Le torchon brûle avec Sergio Rico !

Publié le 11 septembre 2021 à 1h15 par H.G.

Alors qu’il est maintenant barré par les concurrences de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico vivrait vraiment mal sa situation au PSG.

Le moins que l’on puisse dire est que le poste de gardien de but est maintenant fourni à merveille au PSG. En effet, le club de la capitale a la chance de pouvoir compter sur les présences de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma. Les deux hommes se disputent la place de numéro 1 depuis l’arrivée du second cité cet été dans le cadre d’un transfert libre en provenance de l’AC Milan, même si cette concurrence ne plait guère au premier cité. Mais un autre homme, dans l’ombre, vivrait encore plus mal sa situation au PSG que Keylor Navas, à savoir Sergio Rico.

Sergio Rico s’agace en coulisses