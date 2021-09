Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé fait une grande annonce !

Publié le 10 septembre 2021 à 20h10 par La rédaction

Touché au mollet lors de la trêve internationale avec l'Équipe de France et incertain pour la réception de Clermont samedi, Kylian Mbappé a publié un message intriguant sur son compte Instagram laissant entendre qu'il devrait être parmi ses coéquipiers du PSG dans le groupe de Mauricio Pochettino.

Après avoir vécu un été turbulent, Kylian Mbappé peut enfin se concentrer sur sa priorité absolue : le terrain. Pour le moment, tout se passe comme sur des roulettes puisque le PSG réalise un parcours sans faute en Ligue 1. Malheureusement, un petit pépin physique est venu entacher tout cela. Titulaire avec les l'Équipe de France contre la Bosnie, Kylian Mbappé a ressenti une gêne au mollet. « Kylian est content, c'est un garçon très équilibré. On sent qu'il est très bien. Les premiers jours après son retour de sélection, il s'est entraîné de façon séparée. Maintenant il s'entraîne avec nous et on verra demain s'il sera dans le group e », confiait Mauricio Pochettino ce vendredi en conférence de presse sur la présence ou non de Kylian Mbappé dans le groupe. Sera-t-il présent ce samedi ? C'est la grande question.

Une légende annonciatrice de sa présence face à Clermont?