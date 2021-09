Foot - PSG

PSG - Polémique : Le Qatar prépare un changement historique !

Publié le 11 septembre 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que la direction du PSG entend moderniser le club parisien sur plusieurs aspects, cela passe maintenant par un changement radical de musique à l’entrée des joueurs.

Depuis 2011 et son rachat par QSI, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Cela s’est naturellement accompagné de changements radicaux, tout d’abord sur le plan sportif avec le recrutement de grandes stars. En parallèle, le club parisien a réussi à se développer une image de marque mondiale en nouant de prestigieux partenariats, de Jordan Brand à Replay en passant par la maison Dior tout récemment. Plus encore, plusieurs changements visibles se sont produits, comme un changement d’écusson ou encore l’arrivée de Accor en guise de sponsor maillot à la place de Fly Emirates. Et désormais, un autre changement de taille intervient au sein même du Parc des Princes.

DJ Snake remplace Phil Collins au Parc des Princes