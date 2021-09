Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a lâché une bombe en interne !

Publié le 11 septembre 2021 à 8h45 par H.G. mis à jour le 11 septembre 2021 à 8h46

Alors que la question de son avenir a fait l’objet d’un feuilleton cet été, Kylian Mbappé n’aurait clairement pas caché au vestiaire son envie de rejoindre le Real Madrid.

À moins d’un an de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé était sur le départ du club parisien cet été. L’international français de 22 ans souhaitait effectivement rejoindre le Real Madrid, qui a tenté à deux ou trois reprises de le recruter en formulant des offres à la direction parisienne. Cependant, celle-ci n’a jamais répondu favorablement, conduisant donc Kylian Mbappé à rester cette saison et à honorer la dernière saison de son contrat. Cependant, il semble clair que le numéro 7 du PSG est déterminé à l’idée de rejoindre le Real Madrid, que ce soit à court ou moyen terme.

« Je vais jouer au Real Madrid »