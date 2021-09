Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur le transfert de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 11 septembre 2021 à 8h15 par D.M. mis à jour le 11 septembre 2021 à 8h34

Lors du dernier mercato estival, le Real Madrid a tenté de recruter Kylian Mbappé. Une arrivée souhaitée par certains dirigeants comme Enrique Cerezo, président de l'Atlético.

Discret au début du mois d’août, le Real Madrid a appuyé sur l’accélérateur en toute fin de mercato en tentant de s’offrir Kylian Mbappé. Le club espagnol a transmis plusieurs offres au PSG et était même prêt à mettre sur la table la somme de 200M€. Mais les dirigeants du PSG, inflexibles, n’ont pas souhaité libérer Mbappé, à un an de la fin de son contrat. Une arrivée qui aurait fait le plus grand bien à la Liga, qui a perdu Lionel Messi cet été, parti au PSG.

« Pour le championnat espagnol, ça aurait été fantastique »