PSG - Malaise : Neymar, Messi... Excellente nouvelle pour Pochettino !

Publié le 12 septembre 2021 à 7h45 par D.M.

Après la rencontre face à Clermont ce samedi, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles rassurantes des joueurs sud-américains, rentrés tardivement après la trêve internationale.

« Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar et Leo Messi, pour des raisons de sens commun, ne seront pas dans l’équipe demain » avait prévenu Mauricio Pochettino en conférence de presse avant la rencontre face à Clermont. Et en effet, les joueurs sud-américains, revenus tardivement de cette trêve internationale, n’ont pas foulé la pelouse du Parc des Princes ce samedi. Mais l’entraîneur du PSG pourra compter sur Neymar et Lionel Messi, notamment, pour la première rencontre de Ligue des champions face à Bruges mercredi prochain.

« Ils seront là pour le match de mercredi »