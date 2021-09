Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Real Madrid : Quand David Alaba rêvait de rejoindre... le FC Barcelone !

Publié le 13 septembre 2021 à 21h30 par A.C.

Uli Hoeness, ancien président du Bayern Munich, a fait une révélation sur les envies de David Alaba de rejoindre le FC Barcelone.

C’est l’un des jolis coups de l’été. Considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauche de ces dix dernières années, David Alaba s’est reconverti avec succès en défenseur central et après toute une carrière passée au Bayern Munich, il a choisi de découvrir l’Espagne et le Real Madrid. Pourtant, la presse allemande assurait que l’Autrichien devait rejoindre le FC Barcelone initialement, afin de notamment remplacer les indésirables Samuel Umtiti et Clément Lenglet ! Une tendance qui semble finalement se confirmer ce lundi...

« J'ai dit à Alaba : 'Tu veux négocier avec le président du Barça ou directement avec leur administrateur judiciaire ?’ »