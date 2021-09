Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland s'est fixé une énorme consigne pour son avenir !

Publié le 13 septembre 2021 à 20h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. Sachant qu'il serait courtisé par plusieurs autres écuries européennes, le buteur du Borussia Dortmund compterait choisir le meilleur projet.

Alors que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin, Leonardo se prépare déjà à la possibilité de le perdre en 2022. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la priorité du directeur sportif du PSG est Erling Haaland en cas de départ de son numéro 7 dans les prochains mois. Et malheureusement pour Leonardo, la bataille s'annoncerait titanesque pour le numéro 9 du Borussia Dortmund. De son côté, Erling Haaland saurait déjà comment trancher entre ses multiples prétendants.

Haaland privilégie le projet sportif pour son avenir