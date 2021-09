Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bataille titanesque se prépare pour Haaland !

Publié le 13 septembre 2021 à 16h15 par D.M.

Alors qu'il pourrait quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison pour seulement 75M€, Erling Haaland susciterait l'intérêt des plus grands clubs européens.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG voudrait frapper fort. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Erling Haaland est la grande priorité du club parisien pour 2022. D’autant que le joueur norvégien pourrait quitter le Borussia Dortmund pour seulement 75M€ en raison de l’entrée en vigueur de sa clause libératoire. Mais le PSG ne sera pas seul dans ce dossier. En effet, annoncé dans le viseur de Chelsea lors du dernier mercato estival, Erling Haaland figure dans les petits papiers des plus grands clubs européens.

Haaland ne manque pas de prétendants sur le marché