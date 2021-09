Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande annonce dans le feuilleton Erling Haaland !

Publié le 12 septembre 2021 à 23h15 par La rédaction

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland devrait faire l'objet d'une bataille colossale lors du prochain mercato estival. Interrogé sur ce dossier, Karl-Heinz Rummenigge, ex-directeur général du Bayern, a lâché ses vérités.

Pourtant bloqué par la direction du BVB, Erling Haaland a agité le mercato. Annoncé au Real Madrid, au PSG ou encore à Manchester United, le Norvégien devrait donc changer d’air l’été prochain. En effet, la direction du Borussia Dortmund et le clan Haaland auraient négocié une clause libératoire à 75M€ pour l'été 2022, comme l'a confirmé Karl-Heinz Rummenigge.

«Il sera très difficile de garder Haaland après 2022»