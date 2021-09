Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 12 septembre 2021 à 21h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie a mis le PSG en situation d'alerte. Alors qu'il pourrait perdre son milieu de terrain ivoirien librement et gratuitement à l'été 2022, Stefano Pioli a fait passer un message fort sur sa situation.

Alors qu'il lui reste moins d'un an d'engagement avec le Milan AC, Franck Kessie serait loin d'une prolongation actuellement. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG, en embuscade pour recruter le milieu de terrain ivoirien pour 0€. De son côté, Stefano Pioli souhaite que Franck Kessie renouvelle son contrat avec le Milan AC et il l'a clairement fait savoir . « J'aimerais que Kessie signe, c'est une situation qui concerne plus le club et son agent. Quand il y a des négociations qui durent longtemps, c'est normal que ce soit comme ça. Je parle à Franck du terrain et je le vois motivé, calme et positif. Pour le moment, il n'y a aucun problème. San Siro sera plein demain soir aussi. On en parle trop, et il y a trop de malentendus. Ce qui intéresse les supporters et le coach, c'est que l'équipe donne son âme, Franck en fait partie. Tous les joueurs de Milan doivent être soutenus comme l'ont toujours fait les supporters, je ne suis pas inquiet » , a confié Stefano Pioli, le technicien du Milan AC.

Franck Kessie est important pour Stefano Pioli