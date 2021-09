Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie très forte sur un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 11 septembre 2021 à 15h45 par A.M.

Alors que le PSG suit avec attention l'évolution de la situation de Franck Kessié, Stefano Pioli évoque cette situation délicate sans pour autant s'inquiéter.

En fin de contrat en juin prochain à l'AC Milan, Franck Kessié ne semble pas bien parti pour prolonger son bail. Et pour cause, pendant que les Rossoneri proposent 6,5M€ par an, l'international ivoirien réclame 8M€ annuel. Une situation que le PSG suit de très près puisque selon la presse italienne, le club de la capitale est disposé à répondre aux attentes de Franck Kessié qui pourrait donc suivre le chemin de Gianluigi Donnarumma, qui a lui aussi quitté la Lombardie libre. Présent en conférence de presse, Stefano Pioli a commenté ce dossier.

«J'aimerais que Kessie signe»