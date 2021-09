Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pogba, Haaland… Un cauchemar se profile pour le Qatar !

Publié le 12 septembre 2021 à 20h45 par B.C.

Alors que le PSG a réalisé un mercato XXL cette année, la prochaine fenêtre estivale des transferts pourrait être bien différente pour les dirigeants parisiens.

Avec Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi, le PSG a incontestablement réussi son mercato estival, mais le club de la capitale a encore du pain sur la planche. En effet, la grande priorité des Parisiens reste la prolongation de Kylian Mbappé, mais cela pourrait être peine perdue. L’international français est entré dans sa dernière année de contrat et n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid. À ce jour, le départ de Mbappé semble donc inéluctable à en croire la presse espagnole, obligeant le PSG à se pencher sur sa succession, mais cela s’annonce également très compliqué.

Mbappé, Haaland, Pogba… Le PSG pourrait tout perdre