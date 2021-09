Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une énorme désillusion pour Paul Pogba ?

11 septembre 2021

Le PSG rêverait de boucler la venue de Paul Pogba qui pourrait être libre de tout contrat l’été prochain. Néanmoins, le milieu de terrain de Manchester United n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid, également intéressé par son profil.

Au cours du dernier mercato estival, le PSG s’est montré particulièrement actif en bouclant six recrues dont quatre joueurs libres de tout contrat et un prêt avec option d’achat non obligatoire. Cependant, malgré les diverses opérations effectuées, Leonardo aurait vu d’un bon oeil une offensive de dernière minute pour Paul Pogba. Au final, le milieu de terrain de Manchester United est resté à Old Trafford où son contrat expirera en juin prochain. D’après certains médias, une prolongation ne serait plus d’actualité puisque Pogba aurait pris la décision de se lancer un nouveau challenge ailleurs. Au PSG ? Selon Julien Laurens, il y aurait peu de chances que le Paris Saint-Germain puisse mettre la main sur Pogba à la fin de la saison comme le journaliste l’a récemment fait savoir à ESPN . « Comme Mbappe, Pogba sera un agent libre à l'été 2022 s'il ne prolonge pas son contrat chez United, ce qui semble peu probable. Alors soit ils le laissent partir en janvier alors qu'ils peuvent obtenir une indemnité de transfert, soit il rejoindra le Real Madrid (ce qui est son rêve aussi) gratuitement ». Et la tendance s’est considérablement confirmée ces dernières heures.

Le Real Madrid dans le coup et confiant pour Pogba

D’après les information divulguées par AS vendredi, le Real Madrid aurait bel et bien coché le nom de Paul Pogba, une piste de longue date activée à l’époque par Zinedine Zidane. Bien que le technicien français ne soit plus sur le banc merengue, le président Florentino Pérez serait prêt à profiter de l’opportunité en or qu’il représenterait l’été prochain s’il ne prolongeait pas son contrat. Et d’après Mundo Deportivo , le Real Madrid serait assurément dans le coup et même plutôt confiant quant à ses chances de rafler la mise dans cette opération bien que le PSG soit également dans la course.

