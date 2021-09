Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une ancienne pépite d'Al-Khelaïfi se confie sur son départ !

Publié le 13 septembre 2021 à 7h15 par La rédaction

Transféré au Milan AC avant d'être prêté dans la foulée à Bordeaux, Yacine Adli a comparé cette situation à son départ du PSG en 2019.

Il est l’une des rares satisfactions de la dernière saison des Girondins de Bordeaux (12e de Ligue 1 au classement final). Yacine Adli s’est véritablement révélé aux yeux du grand public par sa qualité de passe et sa technique au-dessus de la moyenne, malgré des statistiques assez faibles (2 buts, 5 passes décisives l’an passé). De quoi séduire l’AC Milan, qui a misé 10M€ pour s'attacher les services du joueur formé au PSG. Pas de quoi lui mettre la pression.

« A mon arrivée à Bordeaux, on me disait déjà "Vous êtes un espoir vous êtes un joueur du PSG votre transfert a coûté 5M€" »