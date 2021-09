Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Suarez, Falcao… Cette énorme sortie sur le nouveau buteur de Puel !

Publié le 13 septembre 2021 à 5h00 par A.M.

Alors qu'Ignacio Ramirez a rejoint l'ASSE cet été, Pablo Correa ne tarit pas d'éloges pour son compatriote.

Après de longs mois d'attente, Claude Puel tient enfin un nouvel avant-centre. Mais il aura fallu être très patient puisque l'ASSE a officialisé l'arrivée d'Ignacio Ramirez dans les dernières secondes du mercato estival. L'attaquant uruguayen débarque sous la forme d'un prêt en provenance de Liverpool FC Montevideo, club qu'il quitte pour la première fois de sa carrière. Par conséquent, Ignacio Ramirez est méconnu du grand public, mais Pablo Correa dresse un portrait flatteur de son compatriote.

«Il est capable de jouer dos au but, comme Falcao, et il a le sens du but de Suarez»