Mercato - OM : Sampaoli déjà sous le charme d’une recrue estivale !

Publié le 13 septembre 2021 à 4h00 par La rédaction

Parmi les nombreuses recrues estivales de l'OM, Jorge Sampaoli ne cache pas qu'il particulièrement satisfait des débuts de Luan Peres.

Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Voilà la longue liste des recrues estivales de l'OM. D'ailleurs, en dehors de Pedro Ruiz Delgado, prêté au NEC Nimègue, les onze autres nouveaux joueurs ont un temps de jeu important. Il faut dire que Jorge Sampaoli est à l'origine de ces arrivées et semble d'ailleurs ravi de l'apport des recrues, y compris de Luan Peres qu'il avait connu à Santos.

Sampaoli s'enflamme pour Peres