Mercato - PSG : Nouvelle grande annonce dans le feuilleton Haaland !

Publié le 12 septembre 2021 à 13h45 par H.G.

Alors que le PSG fait partie des clubs positionnés sur Erling Haaland, le Bayern Munich ne cache pas observer la situation de l’attaquant norvégien.

Bien que Kylian Mbappé soit resté au PSG cet été, il convient de rappeler qu’il se dirige droit vers un départ libre en fin de saison dans la mesure où son contrat expirera le 30 juin prochain. Un risque assumé par la direction parisienne, et ce d’autant plus qu’elle a un plan colossal pour compenser son possible départ comme nous vous l’avons annoncé, à savoir Erling Haaland. Cependant, le PSG n’est évidemment pas le seul sur le dossier. En effet, ce dimanche, le directeur sportif du Bayern Munich a reconnu observer avec attention ce qu’il se passe dans le dossier Erling Haaland.

« Nous serions des amateurs si nous ne gardions pas un œil sur lui »