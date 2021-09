Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo définitivement fixé pour ce successeur annoncé de Mbappé ?

Publié le 12 septembre 2021 à 22h45 par A.C.

Très apprécié au sein du Paris Saint-Germain Lautaro Martinez est l’un des profils étudiés dans l’optique d’un départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison.

Après le départ raté de cet été, l’avenir de Kylian Mbappé fait de moins en moins de doutes. Désormais, la question que l’on se pose n’est plus de savoir s’il va quitter le Paris Saint-Germain, mais plutôt quand ? Le Real Madrid l’attend les bras ouverts et dès le 1er janvier, des négociations pourront s’ouvrir pour discuter librement d’un contrat. Leonardo le sait et a donc commencé à se préparer au possible départ de Mbappé du PSG, avec plusieurs pistes prestigieuses à travers l’Europe.

Lautaro Martinez parti pour rester à l’Inter