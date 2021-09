Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Pochettino sur l'arrivée de Sergio Ramos !

Publié le 13 septembre 2021 à 17h45 par A.D.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG cet été. Alors que le défenseur espagnol n'a pas encore pu jouer en raison de pépins physiques, Mauricio Pochettino estime tout de même qu'il est une excellente pioche.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a frappé très fort. En effet, le directeur sportif du PSG a réalisé un recrutement XXL avec les signatures de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Sergio Ramos. Et pour la grande majorité de ces arrivées, le PSG n'a pas déboursé un seul centime en indemnité de transfert. Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, Mauricio Pochettino est revenu plus précisément sur la venue de Sergio Ramos au PSG. Et malgré les problèmes physiques de l'ancien capitaine du Real Madrid, le technicien argentin est content de l'avoir dans son effectif.

«C'est bien de l'avoir au club pour tout ce qu'il peut partager avec ses coéquipiers»