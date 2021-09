Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande annonce sur l’arrivée de Memphis Depay !

Publié le 13 septembre 2021 à 15h00 par Th.B.

Le FC Barcelone semble avoir pour le moment eu le nez creux en recrutant Memphis Depay cet été au vu des premières performances de l’international néerlandais sous le maillot blaugrana. Le capitaine culé Sergio Busquets s’est d’ailleurs enflammé pour la signature du nouveau numéro 9.

Le FC Barcelone a dû recruter malin lors de ce mercato estival en raison des gros problèmes financiers dans lesquels le club culé est englué depuis un certain. Joan Laporta a même fait savoir à la mi-août que la dette du Barça s’élevait à plus d’1,3Md€. Afin de ne pas creuser sa tombe, le président du FC Barcelone a mis la main sur des joueurs libres de tout contrat à l’intersaison en atteste le recrutement de Memphis Depay qui a inscrit deux buts lors de ses deux dernières sorties en Liga avec le Barça . De quoi permettre à son capitaine Sergio Busquets de lâcher un mot à ce sujet lors d’un point presse.

« Il a connu de très bonnes saisons et a été une excellente signature »