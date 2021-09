Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay se fait interpeller par un renfort estival !

Publié le 12 septembre 2021 à 21h30 par La rédaction

Recruté par le Barça à la fin du mercato estival, Luuk de Jong a tenu à faire l'éloge de son compatriote et coéquipier Memphis Depay, avec qui il espère être complémentaire.

Après un premier échec à Manchester United, Memphis Depay a de nouveau sa chance dans un grand club suite à ses excellentes prestations à l’Olympique Lyonnais. Ses débuts avec le FC Barcelone sont fracassants avec 2 buts et 1 passe décisive en 3 matchs. Son influence sur le jeu est totale et sa capacité de percussion ainsi que sa vitesse offre une variation de jeu intéressante au FC Barcelone.

« J'espère également avoir cette connexion avec Memphis »